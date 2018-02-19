الثنائي الشيعي يعلن أسماء مرشحيه للانتخابات من دون تغيرات جوهرية

من عين التينة، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أسماء المعتمدين لخوض الإنتخابات النيابية عن حركة أمل وهم:

عن دائرة الجنوب الثانية (صور الزهراني): عناية عز الدين، علي خريس، نبيه بري، علي عسيران، ميشال موسى.

وأما عن دائرة الجنوب الثالثة (بنت جبيل النبطية مرجعيون حاصبيا): أيوب حميد، علي بزي، ياسين جابر، هاني قبيسي، علي خليل، أنور الخليل، وقاسم هاشم.

وعن دائرة البقاع الثانية (راشيا البقاع الغربي): محمد نصر الله. وعن البقاع الثالثة: غازي زعيتر.

أما عن جبل لبنان: فادي علامة، وبيروت الثانية: محمد خواجة.

وبذلك، يكون الرئيس بري قد أدخل للمرة الاولى العنصر النسائي إلى لوائحه الانتخابية من خلال المرشحة عناية عز الدين التي كان سماها لمنصب وزاري والتي ستحل مكان النائب عبد المجيد صالح.

وجوه كتلة التحرير والتنمية بمعظمها، على ما هي عليه، باستثناء ثلاثة جدد هم: محمد نصر الله (بعد ان كان رشح بري عام 2009 ناصر نصر الله للمنصب لكنه لم يفز حينها)، محمد خواجة مكان النائب هاني قبيسي الذي بدروه حل مكان عبد اللطيف الزين. والثالث هو فادي علامة الذي سيحل مكان بلال فرحات نائب حزب الله بعد الاتفاق على ان يرشح الحزب نائبا واحدا لا اثنان عن جبل لبنان.

الرئيس بري كان اعلن عن برنامج كتلة التحرير والتنمية الانتخابي وعلى رأسها الالتزام بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني اضافة الى حفظ وحدة وسيادة لبنان بمواجهة الاطماع الاسرائيلية.

حزب الله

ومساءً، أعلن حزبُ الله على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله أسماءَ مرشحيه للانتخابات النيابية.

فعن دائرة البقاع الثالثة: حسين حاج حسن، علي المقداد، ابراهيم الموسوي، ايهاب حمادة

وعن دائرة البقاع الأولى: أنور حسين جمعة، أما دائرة جبل لبنان الثالثة: علي عمار.

وعن دائرة جبيل كسروان: حسين محمد زعيتر، وعن دائرة بيروت الثانية: امين شري.

وعن دائرة الجنوب الثالثة: محمد رعد، حسن فضل الله، علي فياض، أما عن دائرة الجنوب الثانية: نواف الموسو، حسين سعيد جشي.

وعليه دخلت اسماء وخرجت اخرى، النواب الخارجين من السباق الانتخابي هم: محمد فنيش، نوار الساحلي، حسين الموسوي، بلال فرحات، الوليد سكرية.

أما اسماء المرشحين الجدد: ابراهيم الموسوي، ايهاب حمادة، انور جمعة، حسين زعيتر، حسين جشي.