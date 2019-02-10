الثلوج على 1000م في الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس الأحد غائمًا جزئيّاً إلى غائم دون تعديل في درجات الحرارة نهاراً مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرّقة غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد خصوصًا بعد الظهر وخلال اللّيل، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300م وما فوق، ويتدنّى مستوى تساقطها ليلاً مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس 1000م في المناطق الداخليّة والشماليّة.

الإثنين: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل درجات الحرارة وأمطار متفرّقة وثلوج متقطّعة على ارتفاع 1000م وما فوق خلال الفترة الصباحيّة، ويتحسّن الطقس تدريجيّاً خلال النهار.

الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع درجات الحرارة.