الثلاثاء.. إقرار موازنة الدولة للمرة الاولى منذ العام 2005

فيما يستعدّ مجلس النواب لمناقشة الموازنة، للمرّة لاولى منذ العام 2005 غداً الثلاثاء، يستعد مجلس الوزراء ليجول على المناطق قريباً بدءاً من طرابلس.

وتنطلق غدا جلسات مناقشة مشروع الموازنة للعام 2017 في مجلس النواب الذي يشهد في بداية الجلسة انتخاب اعضاء هيئة المكتب، وستستمر على مدى ثلاثة ايام بعد مضي اثنا عشر عاما على اقرار آخر موازنة في العام 2005.

وعلى الرغم من عدم تضمين الموازنة لقطع الحساب فإن اقرارها يعتبر مؤشراً ايجابياً على اعادة تصحيح الوضع المالي والثقة بالمؤسسات بعد ان كان لغياب الموازنة على مدى السنوات السابقة اثرا سلبيا كبيرا على الوضع المالي العام.

ويلحظ مشروع الموازنة العامة 2017 والموازنات الملحقة به النفقات والإيرادات وسلسلة الاجراءات المقترحة والتي تؤدي الى زيادة الايرادات الضريبية وغير الضريبية لتغطية بعض النفقات وتأمين التوازن قدر المستطاع كما تتضمن ايضا كلفة غلاء المعيشة في اعتمادات الرواتب.

اما اجمالي الانفاق العام في مشروع الموازنة فيبلغ حوالي 24702 مليار ل.ل، متضمنا اعتمادا بقيمة 7100 مليار ل.ل.

ويقابل هذا الانفاق ايرادات موازنة ضريبية وغير ضريبية تم تقديرها بـ16858 مليار ل.ل، في ظل عجز يقارب الخمسة مليارات دولار.

وفي هذا السياق، يتوقع الخبراء الإقتصاديون مناقشة الموازنة وإقرارها بشكل مرن ومن دون صعوبات ويأملون ان تستتبع بخطوات من شأنها ترتيب البيت المالي.