التونسي طارق جرايا يغادر لبنان

غادر المدير الفني السابق لنادي السلام زغرتا طارق جرايا لبنان اليوم، وذلك بحسب ما نشر المدرب التونسي عبر حسابه الشخصي في وسيلة التواصل الإجتماعي فيس بوك، قائلاً من مطار بيروت الدولي :” وداعا لبنان ” .
وكان جرايا قد تعرض لعقوبة في شهر آذار الماضي، تقضي بإيقافه لمدّة سنة، وتغريمه مبلغ مليون ليرة، بسبب إعتراضه بشدة على التحكيم خلال مباراة فريقه مع فريق العهد في الدوري اللبناني .
وكان جرايا قد تقدّم بإستئناف قبل قترة قصيرة لرفع العقوبة عنه، لكن الإتحاد اللبناني لكرة القدم رفض ذلك بحجة عدم تقديم الإستئناف في الوقت القانوني المحدّد .
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