التونسي طارق جرايا يغادر لبنان

غادر المدير الفني السابق لنادي ​السلام زغرتا​ ​طارق جرايا​ لبنان اليوم، وذلك بحسب ما نشر المدرب التونسي عبر حسابه الشخصي في وسيلة التواصل الإجتماعي فيس بوك، قائلاً من مطار بيروت الدولي :” وداعا لبنان ” .

وكان جرايا قد تعرض لعقوبة في شهر آذار الماضي، تقضي بإيقافه لمدّة سنة، وتغريمه مبلغ مليون ليرة، بسبب إعتراضه بشدة على التحكيم خلال مباراة فريقه مع فريق ​العهد​ في ​الدوري اللبناني​ .

وكان جرايا قد تقدّم بإستئناف قبل قترة قصيرة لرفع العقوبة عنه، لكن ​الإتحاد اللبناني لكرة القدم​ رفض ذلك بحجة عدم تقديم الإستئناف في الوقت القانوني المحدّد .