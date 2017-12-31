التقارير تؤكد انتقال غوريتسكا الى الفريق البافاري !

كشفت تقارير صحفية المانية ان نجم فريق شالكه الالماني ، اللاعب الدولي المتألق ليون غوريتسكا سينتقل إلى صفوف بطل البوندسليغا بايرن ميونيخ بدءًا من الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.
حيث اكدت صحيفة بيلد الالمانية أنه رغم اهتمام كلا من فريقي برشلونة و ريال مدريد الاسبانيين و فريق ليفربول الانكليزي و يوفنتوس الايطالي بلاعب شالكه ليون غوريتسكا إلا أنه اختار أن يوقع لبايرن ميونخ و النادي البافاري أمن صفقة اللاعب الشاب و سوف يوقع مع فريقه الجديد في بداية العام الجديد و سينتقل اليهم في الصيف القادم.
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