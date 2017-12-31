التقارير تؤكد انتقال غوريتسكا الى الفريق البافاري !

كشفت تقارير صحفية المانية ان نجم فريق ​شالكه​ الالماني ، اللاعب الدولي المتألق ​ليون غوريتسكا​ سينتقل إلى صفوف بطل ​البوندسليغا​ ​بايرن ميونيخ​ بدءًا من الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

حيث اكدت ​صحيفة بيلد الالمانية​ أنه رغم اهتمام كلا من فريقي ​برشلونة​ و ​ريال مدريد​ الاسبانيين و فريق ​ليفربول​ الانكليزي و ​يوفنتوس​ الايطالي بلاعب شالكه ليون غوريتسكا إلا أنه اختار أن يوقع لبايرن ميونخ و النادي البافاري أمن صفقة اللاعب الشاب و سوف يوقع مع فريقه الجديد في بداية العام الجديد و سينتقل اليهم في الصيف القادم.