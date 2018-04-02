التفاؤل يُبعد أمراض القلب

أفادت دراسة أميركية حديثة بأن الأشخاص المتفائلين الذين يتمتعون بنظرة إيجابية للمستقبل أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولكشف العلاقة بين التفاؤل وصحة القلب، راقب باحثون بجامعة إلينوي الأميركية أكثر من 4900 شخص يعيشون في الولايات المتحدة.

وتم تقييم صحة القلب والأوعية الدموية للمشاركين باستخدام مقاييس جمعية القلب الأميركية، والتي تشمل ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم ومستويات السكر في الدم ومستويات الكولسترول في الدم ومقدار الغذاء يوميا والنشاط البدني وإدمان التبغ.

وخلصت الدراسة إلى أن المشاركين الذين يتمتعون بأعلى مستويات التفاؤل يميلون أيضاً إلى أن يكونوا أكبر سنا أو متزوجين أو يعيشون مع شريك أو أحسن تعليما وأكثر ثراء.

وانخفض بنسبة 3% خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في صفوف المشاركين المتفائلين مقارنة مع غيرهم.

وقال قائد فريق البحث البروفيسور روزالبا هيرنانديز إن “الدراسة أثبتت أنه كلما زادت مستويات التفاؤل لدى الكبار انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

وأضاف أن “التفاؤل والصحة القلبية الوعائية متوافقان، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو مستوى الثقافة والتعليم”.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث إن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب الوفيات الأخرى.

وأضافت المنظمة أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جراء أمراض القلب سنويا، أي ما يمثل 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام، وبحلول عام 2030 من المتوقع وفاة 23 مليون شخص بالأمراض القلبية سنويا.

المصدر: الأناضول