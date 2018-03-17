التعادل السلبي يحسم الديربي بين النجمة والأنصارا

في قمة الجولة الـ 20 من بطولة ​الدوري اللبناني لكرة القدم​ انتهت مباراة الديربي بين ​النجمة​ و​الانصار​ على أرضية ملعب المدينة الرياضية في بيروت بالتعادل السلبي دون أهداف، في مباراة كان فيها النادي الأخضر الطرف الأفضل أمام جماهير غفيرة زينت المدرجات.

وبالعودة الى اجواء اللقاء بدأ الشوط الأول بحذر بين الطرفين وانحصر اللعب في وسط الميدان، ولم يتمكن النجمة المطالب بالفوز من صناعة الخطورة على مرمى ​ربيع الكاخي​ في ظل محاصرة ​حسن معتوق​ ورعونة المهاجم ​كبيرو موسى​. ولجأ الفريق الأخضر لإستغلال المساحات في دفاع النجمة، الا ان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني انقلبت الموازين تماماً وبات الأنصار الطرف الأفضل بشكل واضح وهدد مرمى النجمة في اكثر من مناسبة، قبل ان يرتكب الحارس ​علي السبع​ خطأ فادح ويتسبب بركلة جزاء بعد عرقلة المهاجم ​علاء البابا​، الا ان تمكن من تعويض خطأه وتصدى لركلة الجزاء التي سددها ​الحاج مالك​ على الجهة اليسرى. واستمر المد الانصاري الهجومي بعد ذلك، ولم يستغل النجمة الدفعة المعنوية حيث غاب التركيز بشكل واضح عن خط وسط الفريق، واستغل رجال المدرب ستراكا هذا الامر، وصنعوا عدد من الفرص السانحة للتسجيل الا ان غياب التركيز وتألق الحارس علي السبع ابقى النجمة داخل المباراة، الا كاد ان يفسد المباراة على فريقه مجدداً مرتكباً خطأ جديد داخل منطقة الجزاء متسبباً بركلة جزاء جديدة بعد عرقلة الحاج مالك في الدقيقة 88، لكنه تمكن من التصدي لركلة الجزاء مجدداً بعد ان سدد علاء البابا الكرة على الجهة اليمنى. ولم تحمل الدقائق الاخيرة اي جديد لتنتهي المباراة بتعادل سلبي يوجه ضربة موجعة للنجمة في صراعه على اللقب.