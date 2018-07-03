وارتفعت أسعار الاستهلاك بـ 15.39 في المائة بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، وبعد أن كانت 12.15 في المائة في أيار الماضي.

A woman takes a picture of Golden Horn in Istanbul

وسجلت أعلى زيادة خلال الشهر في قطاع النقل، إذ ارتفعت بـ 24.26 في المائة، وفي أسعار المفروشات والأدوات الكهربائية المنزلية التي زادت بـ 18.91%.

A Turkish flag is pictured on a boat in Istanbul

وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها التضخم 15 في المائة في تركيا في العام 2003 بعد عام على وصول حزب أردوغان إلى السلطة، وبينما كانت البلاد تشق طريقها للخروج من أزمة مالية.

People relax near Golden Horn in Istanbul

يذكر أن الليرة التركية خسرت أكثر من 23 في المائة من قيمتها إزاء الدولار في العام الحالي ليصل الدولار إلى 4.67 ليرات.