التضامن صور يُحقق فوزه الأول بالدوري اللبناني

حقَّق التضامن صور، فوزه الأول بالدوري اللبناني لكرة القدم، بتخطيه عقبة مضيفه الشباب العربي (1-0) اليوم الجمعة، في بحمدون بافتتاح الجولة الرابعة.

جاء الشوط الأول ضعيفًا، وكان أشبه بحصة تدريبية بين الفريقين، في ظل غياب أي تهديد للمرميين.

وبعد إشراك محمود سبليني، نشط هجوم النادي الجنوبي، وتمكَّن من الوصول لمرمى الشباب في عدة مناسبات، حتى جاء هدف الفوز في الدقيقة (69) عبر سبليني نفسه، أثر عرضية من محمد عطوي.



ورفع التضامن صور رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس “مؤقتًا”، فيما توقف رصيد الشباب العربي عند 4 نقاط أيضًا في المركز السادس.