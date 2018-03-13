التسول مهنة مربحة.. البعض يجني 3000 دولار شهرياً!

كشفت صحيفة “نيو ستريتس تايمز” الماليزية، أنّ بعض الذين يمتهنون التسوّل في شوارع ماليزيا وعند إشارات المرور، قد تصل حصيلة ما يجنونه إلى أكثر من 300 ريغينت ماليزي في اليوم الواحد (الدولار يساوي 3.90 ريغينت)، وقد يصل المبلغ إلى 10 آلاف رينغينت في الشهر أي ما يعادل 3 آلاف دولار.

وذكرت الصحيفة أنَّه بسبب الأرباح الطائلة التي يجنيها هؤلاء المتسوّلون، فإنّهم يعرفون جيداً كيف يراوغون الحملات التي تقوم بها إدارة الضمان الاجتماعي، من تغيير ساعات عملهم والأماكن التي يمارسون فيها نشاطهم.

وتعتبر نقطة التجمع الرئيسية لهم هي إشارات المرور في التقاطعات المزدحمة في المدن، وسرعان ما يختفون من سيارات إنفاذ القانون بسبب الازدحام المروري بحسب ما ذكر مسؤول ماليزي، الذي أشار إلى أنّه تم القبض على متسولين من بلدان أخرى مثل فيتنام ومن الروهينغا.

وناشد المسؤول المواطنين عدم منح المتسولين أموالاً لأنَّهم يستسهلون هذا الطريق للرّبح.

المصدر: بوابة فيتو