الترسانة العسكرية التي استخدمت بضرب سوريا

أسلحة ثقيلة متنوعة استخدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدك الاهداف السورية.

فالولايات المتحدة استخدمت قاذفات القنابل “بي 1 لانسر” الاستراتيجية المزودة بأجهزة إنذار مع حاسبات إلكترونية، ومن اهم مميزاتها إمكانية الاندفاع والتسلق بسرعة من المطارات التي قد تتعرض لقصف نووي، والمناعة ضد تأثير الانفجارات النووية التي قد تحدث على مقربة منها.

ومن القطع الاميركية المشاركة، سفينة حربية في البحر الاحمر، وحاملة الطائرات العملاقة العاملة بالطاقة النووية “يو إس إس هاري إس ترومان” التي يمكنها ان تحمل تسعين طائرة، وتزن مئة وستة عشر ألف طن، وسلّحت بانواع عدة من الصواريخ الذكية.

كما اطلقت الولايات المتحدة صواريخ “كروز” من طراز “توماهوك”، التي استخدمت في الضربة التي طالت قاعدة الشعيرات السورية العام الفائت. صاروخ “توماهوك” يسير نحو الهدف بسرعة ثمانمئة وثمانين كيلومترا في الساعة، ويمكن أن يبلغ مداه الفين وخمسمئة كيلومتر، وهو يزن طنا ونصف الطن ومزود بشحنة ناسفة تبلغ اربعمئة وخمسين كيلوغراما ويمكن تزويده برأس نووي.

اما بريطانيا فاستخدمت في الضربة العسكرية:

اربع طائرات “تورنادو جي آر “4، التابعة للسلاح الجو الملكي. وهي طائرة قتالية متعددة المهام، تبلع سرعتها تسعمئة وتسعين ميلا في الساعة، ومزودة بصواريخ مضادة للرادار وقنابل “paveway” المسيّرة بأشعة ليزر وصواريخ “sea eagle” المضادة للسفن، إضافة الى صواريخ جو-جو من طراز “sidewinder”، كما تحمل الطائرة مدفعين من عيار سبعة وعشرين ميلليمترا.

واستخدمت فرنسا طائرات “ميراج 2000” متعددة المهام وهي معتمدة حاليا في ثماني دول، وصنع منها أكثر من ستمئة قطعة.

كما استعملت مقاتلات “رافال” التي تتمتع بقدرات مناورة مدهشة ويمكنها حمل اربع صواريخ جو-جو، وتتمتع بقدرة على تعقب اكثر من اربعين هدفا مختلفا، كما انها مزودة بنظام حماية ذاتي وبآلية الدفاع عن النفس وقمع دفاعات العدو الجوية.