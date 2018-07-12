التراكمات المالية على الجهات الضامنة ترهق المستشفيات

“كان بعد ناقصنا أزمة بالمستشفيات حتى تكمل”…هذا هو لسان حال المواطن اللبناني بعد أن نشرت نقابة المستشفيات بياناً يفيد بأن الديون المترتبة على الجهات الضامنة بلغت مليار دولار، مشيرة إلى أن المستشفيات لم تعد قادرة على دفع المستحقات المتوجبة عليها.

نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون أكد أن المشكلة الرئيسية تكمن بالتراكمات المالية المتوجبة على الجهات الضامنة، مشيراً إلى أن هذا الواقع خلق مشكلات مع الموظفين والمؤسسات الطبية التي تتعامل معها المستشفيات.

وأكد هارون أن تعاونية موظفي الدولة هي الأقل تأخيراً في دفع المستحقات المتوجبة عليها، لافتا في وقت نفسه أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أصبح أيضا يسدد مستحقات متوجبة عليه شهريا لكنها ليست بالكمية التي تغطي المتأخرات السابقة بحسب تعبيره.

وبالتواصل مع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي هذا ما أكده.

تلفزيون المستقبل حاول أيضا التواصل مع وزارة الصحة ليستفسر عن رأيها حيال هذه المشكلة ليأتي ردها على الشكل التالي: “إن الوزارة لن تعلق”.