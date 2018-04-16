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التحكم المروري: قطع طريق عام المصنع بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين وتحويل السير الى الطرقات الفرعية
وزير الخارجية التركي: ننتظر من الناتو اتخاذ قرارات في ملف مكافحة الإرهاب
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون كلف وزير الثقافة غطاس خوري تمثيله في الاحتفال الذي يقام في الدوحة اليوم
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التحكم المروري: قطع طريق عام المصنع بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين وتحويل السير الى الطرقات الفرعية
التحكم المروري: قطع طريق عام المصنع بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين وتحويل السير الى الطرقات الفرعية
فى:
16 أبريل 2018, 14:06
فى:
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وزير الخارجية التركي: ننتظر من الناتو اتخاذ قرارات في ملف مكافحة الإرهاب
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