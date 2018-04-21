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التحكم المروري: قتيلان و 18 جريح في 17 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
التحكم المروري: قتيلان و 18 جريح في 17 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
فى:
21 أبريل 2018, 9:20
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