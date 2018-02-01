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أخر الأخبار
الأمم المتحدة تطالب بالسماح بدخول مساعدات إنسانية بشكل عاجل إلى مئات الآلاف في مناطق محاصرة بسوريا
التحكم المروري: على السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب سقوط بعض الصخور بعد نفق شكا باتجاه البترون والعمل جار على ازالتها
اخماد حريق في محل لبيع الدراجات الكهربائية في عبرا
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التحكم المروري: على السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب سقوط بعض الصخور بعد نفق شكا باتجاه البترون والعمل جار على ازالتها
التحكم المروري: على السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب سقوط بعض الصخور بعد نفق شكا باتجاه البترون والعمل جار على ازالتها
فى:
1 فبراير 2018, 23:03
فى:
أخر الأخبار
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