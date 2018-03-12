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الحريري: قادرون على الوصول الى حلول بمسألة الكهرباء ويجب أن نضع السياسية جانبا في هذا الموضوع
حسن خليل:عملنا على 3 نقاط وهي تخفيض النفقات وزيادة الواردت واجراءات يمكن ان تدفع الاقتصاد الى الامام
حسن خليل: الحكومة الزمت نفسها بالعمل على ترشيق القطاع العام وتسوية اوضاع المؤسسات العامة
حسن خليل: اقرار الموازنة دليل على التزام الحكومة بوعودها ولم يتم اقرار اي ضريبة جديدة
الحريري: عملنا طويلا لاقرار هذه الموازنة التي تتضمن اصلاح وحوافز لكل القطاعات
الرئيس الحريري: مجلس الوزراء اقر موازنة ٢٠١٨
هيلي: مستعدون للتحرك في حال استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي مجددا
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غوتيريس: الحصار مستمر على الغوطة ووصول المساعدات متعذر
غوتيريس: القصف تكثف على الغوطة الشرقية بعد قرار الهدنة
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من فرن الشباك باتجاه الحدث
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من فرن الشباك باتجاه الحدث
فى:
12 مارس 2018, 16:20
فى:
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