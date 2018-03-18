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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه نهر الموت وصولاً حتى جل الديب
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه نهر الموت وصولاً حتى جل الديب
فى:
18 مارس 2018, 19:19
فى:
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