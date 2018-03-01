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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولاً الى نفق سليم سلام
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولاً الى نفق سليم سلام
فى:
1 مارس 2018, 11:59
فى:
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