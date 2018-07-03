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التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد شكا باتجاه البترون – الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية بإتجاه أنطلياس وصولا الى جل الديب
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية بإتجاه أنطلياس وصولا الى جل الديب
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية بإتجاه أنطلياس وصولا الى جل الديب
فى:
3 يوليو 2018, 7:24
فى:
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