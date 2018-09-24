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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى خلدة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى خلدة
فى:
24 سبتمبر 2018, 16:35
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24 سبتمبر 2018, 8:58
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24 سبتمبر 2018, 8:56
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24 سبتمبر 2018, 8:52
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