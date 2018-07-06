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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى خلدة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى خلدة
فى:
6 يوليو 2018, 15:56
فى:
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