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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق المريجات بالاتجاهين بسبب اصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي – الاضرار مادية
هيئة الانتخابات المصرية: الأصوات الباطلة في انتخابات الرئاسة بلغت 7 في المئة وهي أعلى نسبة في تاريخ البلاد
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق المريجات بالاتجاهين بسبب اصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي – الاضرار مادية
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق المريجات بالاتجاهين بسبب اصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي – الاضرار مادية
فى:
2 أبريل 2018, 16:51
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