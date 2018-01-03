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التحكم المروري: جريح نتيجة صدم محلة الشهابية صور – نقل الى مستشفى تبنين الحكومي للمعالجة
التحكم المروري: جريح نتيجة صدم محلة الشهابية صور – نقل الى مستشفى تبنين الحكومي للمعالجة
فى:
3 يناير 2018, 20:52
فى:
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