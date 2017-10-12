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التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام الناقورة باتجاه القليلة نقل الى مستشفى جبل عامل للمعالجة
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام الناقورة باتجاه القليلة نقل الى مستشفى جبل عامل للمعالجة
فى:
12 أكتوبر 2017, 7:11
فى:
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