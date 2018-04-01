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التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد جونيه المسلك الغربي قرب هوم سيتي ودراج من مفرزة سير جونيه يعمل على تسهيل السير في المحلة
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد جونيه المسلك الغربي قرب هوم سيتي ودراج من مفرزة سير جونيه يعمل على تسهيل السير في المحلة
فى:
1 أبريل 2018, 17:48
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