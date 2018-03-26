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فتاة تفتح فمها للمرّة الأولى منذ 30 عاماً
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التحكم المروري: تعطل مركبة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام
التحكم المروري: تعطل مركبة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام
فى:
26 مارس 2018, 10:45
فى:
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