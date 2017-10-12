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مقتل 16 سجينا على الأقل في تمرد وصدامات داخل سجن في المكسيك
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التحكم المروري: تعطل مركبة على اتوتستراد جل الديب باتجاه نهر الموت ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على تسهيل حركة المرور في المحلة
التحكم المروري: تعطل مركبة على اتوتستراد جل الديب باتجاه نهر الموت ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على تسهيل حركة المرور في المحلة
فى:
12 أكتوبر 2017, 5:59
فى:
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