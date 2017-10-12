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التحكم المروري: تعطل مركبة على اتوتستراد جل الديب باتجاه نهر الموت ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على تسهيل حركة المرور في المحلة

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