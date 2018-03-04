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التحكم المروري: تعطل سيارة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: تعطل سيارة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وحركة المرور كثيفة في المحلة
فى:
4 مارس 2018, 21:58
فى:
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