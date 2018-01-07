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التحكم المروري: تعطل سيارة اول جسر انطلياس المسلك الغربي ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على تسهيل السير في المحلة

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