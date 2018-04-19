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التحكم المروري: تصادم بين 6 سيارات داخل نفق المطار باتجاه بيروت – الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: تصادم بين 6 سيارات داخل نفق المطار باتجاه بيروت – الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
فى:
19 أبريل 2018, 9:33
فى:
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