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التحكم المروري: تصادم بين 5 سيارات على اوتوستراد الفياضية باتجاه اليرزة – الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
فى:
5 أبريل 2018, 16:09
فى:
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