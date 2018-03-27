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التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على اوتوستراد طبرجا – المسلك الغربي ا”لاضرار مادية” وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على اوتوستراد طبرجا – المسلك الغربي ا”لاضرار مادية” وحركة المرور كثيفة في المحلة
فى:
27 مارس 2018, 20:19
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