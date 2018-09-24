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التحكم المروري: انزلاق سيارة واصطدامها بحائط نفق العدلية باتجاه جسر الفيات وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: انزلاق سيارة واصطدامها بحائط نفق العدلية باتجاه جسر الفيات وحركة المرور كثيفة في المحلة
فى:
24 سبتمبر 2018, 10:06
فى:
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