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التحكم المروري: العمل جار الان على رفع حمولة الشاحنة على اوتوستراد اليرزة باتجاه عاريا وحركة المرور خانقة في المحلة
التحكم المروري: العمل جار الان على رفع حمولة الشاحنة على اوتوستراد اليرزة باتجاه عاريا وحركة المرور خانقة في المحلة
فى:
3 أبريل 2018, 21:07
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