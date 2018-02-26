التحرير الفلسطينية دانت قرار نقل السفارة الأمريكية في ذكرى النكبة

دان نائب الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية ناظم اليوسف القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية من “تل أبيب” إلى القدس المحتلة في ذكرى النكبة يوم 14 أيار المقبل.

وقال اليوسف في تصريح صحافي، أن “الإعلان الأمريكي عن نقل السفارة الأمريكية للقدس بالتزامن مع ذكرى النكبة واحتلال فلسطين هو إمعان في العدوان على الشعب الفلسطيني”، مؤكدا أن “القرار الأمريكي قرار باطل وغير شرعي، وهو دليل على الدور الامريكي في تهديد وضرب الامن والاستقرار ودعم الاٍرهاب الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني”.

واعتبر “ان الشعب الفلسطيني هو أشد ثباتا وأمضى عزيمة في مواجهة هذه المؤامرة”، لافتا الى أن “قرار إدارة ترامب نقل السفارة الأميركية الى القدس في الذكرى السبعين للنكبة والتطهير العرقي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني يمثل استفزازا وقحا وخطيرا لمشاعر كل فلسطيني ويمثل امعانا في إصرار إدارة ترامب على مشاركة دولة الاحتلال العنصرية في خرق القانون الدولي وفي جريمة احتلال وضم القدس، والتي كان آخرها الهجمة الصهيونية على الكنائس، وخاصة قرار بلدية القدس فرض ما يسمى “الأرنونا” على الممتلكات الكنسية في القدس”.

ورأى أن “التشريعات الأخيرة، تأتي في سياق ترسيخ نهج كيان الاحتلال القائم على التطهير العرقي لمحو الوجود الفلسطيني، وعزل القدس عن محيطها، كما أنها تطال بشكل متعمد ومباشر الكنائس وحساباتها وممتلكاتها، بهدف إحكام السيطرة الإسرائيلية على المدينة المقدسة”، مطالبا المجتمع الدولي “بالوقوف إلى جانب فلسطين، ولجم حكومة الاحتلال ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها، ووضع حد لسياساتها القائمة على التعصب الديني”.