التحالف العربي يقصف منصات إطلاق صواريخ للحوثيين

دمر طيران التحالف، مساء الثلاثاء، منصات إطلاق صواريخ لميليشيا الحوثي قبالة الحدود السعودية، كما أحبط محاولات تسلل لعناصر حوثية.

وكانت اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على جازان، قبل أن يصل إلى هدفه.

على صعيد آخر، تواصل قوات الجيش اليمني الوطني التقدم في محور البقع، شمالي محافظة صعدة، والتي تعد معقل مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفاد مصدر ميداني يمني أنّ قوات الجيش خاضت معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي وتمكنت من تحرير مواقع متفرقة خلف جبال العليب الاستراتيجية.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “قادة الجماعة الانقلابية يتخلون عن قتلاهم وجرحاهم في الجبهات ويلوذون بالفرار، مع اشتداد المعارك وتصاعد حالة الإحباط والهلع في صفوف الميليشيات”.

وفي هذا السياق، عثر أفراد من قوات الجيش الوطني في جبهة “ميدي” على أحد جرحى ميليشيا الحوثي بعد أن ظل ينزف في الصحراء أكثر من يومين متتاليين. وقام الجيش بإسعافه إلى مستشفى ميداني قرب الجبهة.