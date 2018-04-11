التحالف العربي يعترض صواريخ حوثية فوق السعودية

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي 3 صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيات الحوثي الايرانية في اتجاه الرياض.

وأكد التحالف العربي انه سيتخذ إجراءات رادعة تتوافق مع القانون الدولي وعلى الميليشيات الإرهابية تحمل عواقب الهجمات.

وكانت القوات السعودية أسقطت طائرة استطلاع درون بمواصفات إيرانية تابعة للميليشيات الحوثية في مدينة أبها جنوب السعودية.

وأفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية، استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسيير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية على ارتفاع يقارب 4 كيلومترات عن سطح الأرض، إلا أن التقنيات التي تمتلكها القوات السعودية، تمكنت من استهدافها لتسقط في مطار أبها الدولي، دون تأثير على الملاحة الجوية.