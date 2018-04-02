إطلاق صاروخ باليستي باتجاه السعودية.. وسقوطه في اليمن

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت، عصر الاثنين، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون، من داخل الأراضي اليمنية بمحافظة صعدة.

وقال المالكي إنه “في تمام الساعة الخامسة وستة وعشرين دقيقة من عصر اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية”.

وذكر أن الصاروخ كان باتجاه ظهران الجنوب وتم إطلاقه بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وكان سقوطه داخل الأراضي اليمنية على مسافة 1.75 كلم من الحدود الجنوبية للمملكة.

وأضاف أن هذا العمل العدائي من قبل الحوثيين يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للحوثيين بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي 2216 والقرار 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.