التحالف: السماح لـ 4 سفن بالتوجه إلى الحديدة

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن منح 4 تصاريح لسفن متوجهة إلى ميناء الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت إن 6 سفن تقوم بتفريغ حمولاتها في ميناء الحديدة، وإن 7 سفن أخرى تنتظر الإذن بالدخول.

وأشارت قوات التحالف إلى أن السفينة Great K دخلت ميناء الحديدة بعد تعطيلها لمدة 68 يوماً من جانب الميليشيات الحوثية.

وأضافت أن الميليشيات الحوثية عطلت دخول السفينة Volante إلى ميناء الحديده لأكثر من 39 يوما.

وذكرت قوات التحالف أن سفينة توجد بميناء الصليف وسفينة أخرى تنتظر دخول الميناء.