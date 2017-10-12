التحالف الدولي: لا يزال هناك بين 300 و400 من عناصر داعش في الرقة

أعلن المتحدث باسم ​التحالف الدولي​ ضد تنظيم “داعش” في ​العراق​ وسوريا الكولونيل راين ديلن أنه “بين 300 الى 400 من عناصر تنظيم “داعش” لايزالون في ​مدينة الرقة​ حيث يخوض تحالف من فصائل عربية وكردية معارك لاستعادتها بدعم أميركي”.

وأشار ديلن، في مؤتمر صحفي في ​بغداد​، الى أنه “هناك نحو اربعة الاف مدني لازالوا فى الرقة، فضلا عن 300 الى 400 مقاتل من داعش”.

ولفت ديلن الى أنه “نرى مجموعة من مقاتلي تنظيم “داعش” يستسلمون خلال الآشهر الماضية بمعدل أربعة الى خمسة اسبوعيا، بينهم امراء وقادة، كما اعتقل اخرون خلال محاولتهم الهرب بين المدنيين”.

وتجدر الاشارة الى أن ​قوات سوريا الديمقراطية​ استعادت السيطرة على نحو 90 بالمئة من المدينة منذ اقتحامها في كانون الثاني الماضي.