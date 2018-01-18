التجاذبات السياسية تتحكم بالانتخابات العراقية.. وواشنطن تحذر من التأجيل

في ظل التجاذبات التي تعصف بالكتل النيابية، فشل البرلمان العراقي الخميس، بتحديد موعد الانتخابات وسط رفض دولي لهذه الخطوة.

ولم يتمكن البرلمان العراقي بتحديد موعد الانتخابات ورفع جلسته إلى السبت المقبل، بعد مشادات كلامية بين بعض النواب ورئاسة المجلس، الأمر الذي دفع بنواب “التحالف الوطني” إلى الانسحاب من الجلسة، اضافة الى رئيس حركة “إرادة” حنان الفتلاوي.

بدورها أبدت اللجنة القانونية النيابية عدم تفاؤلها بالتوصل إلى حلّ داخل مجلس النواب بشأن إجراء الانتخابات أو تأجيلها، مؤكدة أن البرلمان وصل إلى طريق مسدود لأن الحل بات سياسياَ وليس قانونياَ.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن دعمها بشدة إجراء الانتخابات العراقية في موعدها المحدد، محذرة من أن تأجيلها سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق على المدى البعيد، وفق تعبيرها.

وتعهدت بتقديم مساعدات وتدريب مراقبين محليين للانتخابات وبتزويد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بمستشارين دوليين متخصصين في الانتخابات.

ويبدو الخلاف في الظاهر عادي بين الكتل العراقية حول الانتخابات، اما ما يدور في الكواليس فهو صراع متشعب يصل الى خارج العراق اذ ان شكل النتائج المقبلة ستشكل حدثا مصيريا للعراق والمنطقة.

وأشار مراقبون الى أن الانتخابات المقبلة ستغيّر شكل المنطقة وتحالفاتها وأمنها واستقرارها.

وفي هذا الاطار تعمل إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بكل طاقتها ونفوذها في العراق، على إجراء تحولات جذرية في الحكم، والتي تصر على تحويله الى حكم مدني، وإبعاد الاحزاب الدينية عن الحكم بأي طريقة.

كذلك تعمل إيران على إبقاء جماعاتها في السلطة لتنفيذ وإكمال مشروعها التوسعي الديني في المنطقة.