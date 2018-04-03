هناك أيام لا يمكن للمرء فيها التوقف عن التثاؤب. غير أنه في بعض المواقف تكون محرجة. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يجعلك التثاؤب في العمل تبدو كأنك تشعر بالملل أو غير مهتم. ولكن يستحسن ألا تكبح الحاجة للتثاؤب.

لماذا نتثاءب؟

تقول إحدى النظريات إن التثاؤب يمنح الجسم النشاط والشعور باليقظة. ويقول البروفسور إنغو فيتسه، رئيس مركز طب النوم بمستشفى شاريته في العاصمة الألمانية برلين: «لا توجد أبحاث كثيرة. ولكن ما نعلمه أن شيئاً ما يحدث في الجسم. التثاؤب ينشط الجهاز العصبي التلقائي ما يسبب في رفع معدل ضربات القلب. يمكن افتراض أنه بالتثاؤب يريد الجسم مكافحة التعب، حتى لو كان الأثر لا يدوم طويلاً».

ولكن، ما الذي يمكن أن تفعله إذا لم ترغب في التثاؤب؟ في بعض المواقف عندما يكون من غير الملائم التثاؤب، يمكن كبحه بهدوء.

ولا توجد أي عواقب سلبية على الجسم، غير أنه إذا كنت تشعر بالتعب في العمل، فإن التثاؤب مرة (أو اثنين) يمنح عقلك بعض الهواء المنعش ويجدد نشاطك.

المصدر: الشرق الأوسط