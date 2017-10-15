البيت الأبيض: الملك سلمان أشاد باستراتيجية ترامب الجديدة

قال بيان صادر عن البيت الأبيض إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تحدث مع الرئيس دونالد ترامب، السبت.

وأضاف البيان أن الملك سلمان أشاد برؤية ترامب الجديدة واستراتيجيته إزاء إيران، وتعهد بدعم الإدارة الأميركية.

بدوره، شكر ترامب الملك سلمان على دعمه، مؤكداً أهمية مجلس التعاون الخليجي في التصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في سوريا واليمن والعراق، ومناطق أخرى في الإقليم.

واتفق الرئيس ترامب والملك سلمان على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية، وناقشا سبل الدولتين في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وفق البيان.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد أعلن استراتيجيته الجديدة إزاء إيران، مؤكداً أنه لن يصدق على التزام طهران بالاتفاق النووي، وأن إدارته ستعمل مع الكونغرس لإجراء تعديلات على الاتفاق.

وقال ترامب إن الاستراتيجية تتمثل في أننا “نتعاون مع حلفائنا لمواجهة أنشطة إيران التدميرية. ونقوم بفرض أنظمة أخرى على نظام إيران لوقف تمويل الإرهاب، ومعالجة مسألة صواريخ إيران التي تهدد دول الجوار، وعدم السماح لنظام إيران بامتلاك أي من الأسلحة النووية”.

وأوضح أن تنفيذ الاستراتيجية سيبدأ بفرض عقوبات على الحرس الثوري، وهو ما يمثل المرشد الإيراني “الفاسد” الذي استفاد من “كافة خيرات إيران لنشر الفوضى”.