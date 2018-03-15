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البيان الختامي لمؤتمر “روما 2” ذكر بتطبيق الطائف والقرارات الدولية ١٥٥٩ و ١٦٨٠و ١٧٠١
البيان الختامي لمؤتمر “روما 2” ذكر بتطبيق الطائف والقرارات الدولية ١٥٥٩ و ١٦٨٠و ١٧٠١
فى:
15 مارس 2018, 20:13
فى:
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