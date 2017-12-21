البوكال : البايرن يُخرج حامل اللقب دورتموند ليواصل صراعه على الثلاثية‎

ضمن فعاليات الدور الـ16 من منافسات ​كأس المانيا​ ” البوكال ” ، أطاح نادي ​بايرن ميونيخ​ بحامل لقب الكأس نادي بوروسيا ​دورتموند​ وبواقع 2-1 على ارضية ملعب الاليانز ارينا في كلاسيكو الماني جديد سيطر عليه لاعبو البايرن بالطول والعرض حيث تفوقوا على خصمهم بشكل كبير فلم يظهر اسود الفيستفالين بحلتهم فيما تفوق لاعبو المدرب ​هاينكس​ في مجريات اللقاء .

وفي الشوط الاول فرض لاعبو البافاري سيطرتهم الكاملة على مجرياته حيث ضغط ابناء المدرب هاينكس بقوة في الدقائق الاولى حيث انهمرت الفرص على مرمى دورتموند وحرمت العارضة ​ارتورو فيدال​ من خطف هدف التقدم بعد رأسية رائعة ، وبعدها نجح الحارس بوركي في التصدي لانفرادية ​ليفاندوفسكي​ قبل ان يتدخل مرة اخرى ويتصدى لتسديدة ​فرانك ريبيري​ وحاول ليفاندوفسكي متابعة الكرة ولكن كرته مرت بمحاذاة القائم ، ولم تهدأ وتيرة ضغط لاعبي البايرن حيث نجحوا في ضرب اساسات لاعبي الفريق الاصفر ومن ركلة حرة من روديغيز حيث تابعها سوليه برأسية قوية هزت العارضة قبل ان يتابعها ​بواتينغ​ بنجاح برأسية اخرى في الدقيقة 12 ليفتتح التسجيل ، وبعد هذا الهدف هدأت وتيرة اللقاء بشكل كبير بين الجانبين حيث حافظ البافاري على سيطرته وسط ضياع لاعبي دورتموند وفشل ابناء المدرب شتوغر في تهديد مرمى اولريخ الا في مناسبة وحيدة ولكن المدافع الابا انقذ كرة يارمولنكو من على خط المرمى ، وفي الدقيقة 40 عزز مولر من تقدم فريقه بهدف ثانٍ بطريقة رائعة بعد تمريرة ساحرة من ليفاندوفسكي ولينتهي هذا الشوط بتقدم البايرن وبواقع 2-0.

وبدأ الشوط الثاني بضغط سريع من قبل لاعبي البايرن وكاد ​جايمس روديغيز​ ان يخطف هدف ثالث ولكن الحارس بوركي نجح في التصدي لتسديدة الكولومبي ليحرمه من هدف محقق ، وبعدها واصل بوركي تألقه حيث تصدى لرأسية جميلة من مولر من على خط المرمى ، وبعدها حاول لاعبو دورتموند تهدئة فورة لاعبي البايرن وتميز لاعبو المدرب هاينكس بقطع العديد من كرات لاعبي دورتموند في وسط الملعب ، وفي الدقيقة 64 اهدر ليفاندوفسكي وفيدال عرضية مولر الرائعة ليفشل البافاري من خطف هدف ثالث في اللقاء ، وحاول المدرب ​ستوغر​ اجراء بعض التبديلات في صفوف فريقه ليرد عليه هاينكس بتبديلات مضادة ، وبعدها هدأت وتيرة اللقاء من الجانبين حيث تحصّل لاعبو الفريقين على بعض الفرص ولكن خطورتهم كانت محدودة وبدون اي فعالية تذكر ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة

ضغط لاعبو دورتموند بقوة من اجل تقليص الفارق ونجح يارمولنكو من خطف هدف في الدقيقة 76 برأسية خدعت الحارس اولريخ والذي تصرف برعونة في محاولة التصدي لها ، وكان للاعبي دورتموند بعض الفرص الخطرة ولكن الدفاع البافاري نجح في ايقاف خطورتهم وفي الدقيقة الاخيرة كاد ايزاك من خطف التعادل لدورتموند بعد تسديدة مرت بمحاذاة القائم بعد ان تصدى لها بواتينغ في اللحظة الاخيرة ولتنتهي المباراة بفوز البايرن وبواقع 2-1