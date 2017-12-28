البنتاغون: نلتزم باتفاقية الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ رفضها الاتهامات الروسية بانتهاك اتفاقية ​الصواريخ​ المتوسطة والقصيرة، مؤكدةً أنها تنفذها بشكل كامل.

وأكد ممثل جوني مايكل في تصريح لوكالة “​سبوتنيك​” الروسية أن “​الولايات المتحدة​ ملتزمة بشكل كامل باتفاقية الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وتعتبر أن ​روسيا​ هي من تخترق بنودها”.

وأوضح أن “وزارة الدفاع تتصرف وفقا لكافة الالتزامات وفق اتفاقية الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. ​الحكومة الأميركية​ اكتشفت العكس، أن روسيا تنتهك اتفاقية الصواريخ المتوسطة والقصيرة”.