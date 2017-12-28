البنتاغون: نلتزم باتفاقية الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية رفضها الاتهامات الروسية بانتهاك اتفاقية الصواريخ المتوسطة والقصيرة، مؤكدةً أنها تنفذها بشكل كامل.
وأكد ممثل جوني مايكل في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن “الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل باتفاقية الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وتعتبر أن روسيا هي من تخترق بنودها”.
وأوضح أن “وزارة الدفاع تتصرف وفقا لكافة الالتزامات وفق اتفاقية الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. الحكومة الأميركية اكتشفت العكس، أن روسيا تنتهك اتفاقية الصواريخ المتوسطة والقصيرة”.
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