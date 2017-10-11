البنتاغون: الهدف من عمليات التحالف الدولي دحر داعش

أعلن البنتاغون، اليوم الأربعاء، إن الهدف من عمليات التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة في سوريا هو “دحر تنظيم داعش”.

وفي حديث مع وكالة “تاس”، نفى أدريان رانكين-غالوي، من البنتاغون، تصريحات وزارة الدفاع الروسية، حول إمكانية أن تسعى واشنطن لإفشال عملية السلام في منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الجنرال إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن نحو 300 من مسلحي “داعش” خرجوا على متن سيارات رباعية الدفع، أمام أعين العسكريين الأمريكيين، من منطقة التنف بهدف محاصرة الطريق الذي يربط العاصمة دمشق مع مدينة دير الزور، والذي يتم عبره إمداد قوات الجيش السوري.