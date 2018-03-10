البعريني والقرعاوي يعلنان من بيت الوسط ترشحما على لائحة المستقبل

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، يوم السبت في “بيت الوسط”، المرشح عن المقعد السني في عكار وليد البعريني على رأس وفد شعبي حاشد من فعاليات المنطقة وأبنائها.

وتحدث الحريري إلى الوفد قائلا: “القلب على الشمال، وعكار دائما في القلب، ونأمل اليوم أن يكون ترشح الأخ وليد معنا خطوة خير لعكار وللشمال ككل”.

بدوره، قال البعريني: “تشرفت اليوم بلقاء الرئيس الحريري، وأنا اليوم أعتبر أني زرت بيتي، فهو يمثل بيئتي وأهلي في كل عكار. أنا اليوم أبدأ حياتي السياسية من المكان الصحيح وقراري كان من البداية أن أبدأ هذه الحياة السياسية من المكان الذي يمثل بيئتي وأهلي. ولذلك أنا اليوم هنا إلى جانب زعيم المستقبل والحريرية السياسية في عكار وكل لبنان”.

وأضاف: “أنا اليوم أعلن ترشحي من هذا البيت على لائحة تيار المستقبل في عكار، وسأكون بمواجهة اللوائح الأخرى. وهنا أود أن أوضح أني مرشح في المكان السياسي الذي أقتنع به وأعتبره مكاني الطبيعي والصحيح لأني مقتنع منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري أن مصلحة عكار والطائفة السنية وكل لبنان هي في مواصلة هذه المسيرة المستمرة اليوم بقيادة الرئيس سعد الحريري”.

زيارة الضريح

وكان البعريني والوفد المرافق قد زاروا ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت حيث قال: “نقوم اليوم بهذه الزيارة لكي نقول أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو شهيدنا، شهيد عكار وشهيد لبنان. نحن اليوم على ضريح الرجل الرمز الذي كان لديه مشروع لبناء الدولة والحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله. وباستشهاد الرئيس الشهيد رحمه الله، وحد كل اللبنانيين، ونحن نعتبر أن واجبنا أن نكمل مسيرته للبناء والنهوض والاستقرار والإنماء في عكار وكل لبنان. كما أننا نؤكد اليوم، في حضور هذا الوفد الشعبي الغفير، الشعب العكاري الطيب والمناضل والمكافح، وحدة صف عكار ودعم بناء الوطن من كل جوانبه. ونتمنى أن نكمل معكم جميعا، وأن نحترم بعضنا البعض لكي يرتاح الشهيد في قبره لوحدتنا ووحدة صفنا”.

القرعاوي

وكان الحريري استقبل ايضا المرشح عن المقعد السني في البقاع الغربي-راشيا الدكتور محمد القرعاوي يرافقه الوزير جمال الجراح.

وبعد اللقاء، قال القرعاوي: “إن الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل يحددون الخيارات العربية والوطنية الصادقة، خيار الاعتدال والبناء، خيار الدولة وخيار العيش المشترك. لذلك يشرفني أن أؤكد ترشحي، من بيت الوسط، تحت سقف الخيارات الوطنية لدولة الرئيس، وسأكون إن شاء الله عضوا فاعلا في كتلة المستقبل، أحمل هموم منطقتي وأهلها وأواجه مع تيار المستقبل الحملات الخبيثة التي تستهدف خياراتنا السياسية والوطنية والعربية”.