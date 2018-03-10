البعريني والقرعاوي في بيت الوسط تأكيداً على الالتزام بخيارات الحريري 

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، يوم السبت في “بيت الوسط”، المرشح عن المقعد السني في عكار وليد البعريني على رأس وفد شعبي حاشد من فعاليات المنطقة وأبنائها.

الحريري رحب بالحاضرين الذين تجمعوا في حديقة بيت الوسط مؤكدا ان عكار بالقلب.

بدوره، قال البعريني ان هذا البيت يمثل بيئتي واهلي في عكار وأنا اليوم أبدأ حياتي السياسية من المكان الصحيح لذلك أنا اليوم هنا إلى جانب زعيم المستقبل والحريرية السياسية في عكار وكل لبنان.

وكان البعريني والوفد المرافق قد زاروا ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت مؤكدين على وحدة صف عكار ودعم بناء الوطن من كل جوانبه.

ودعا البعريني الى احترام بعضنا البعض لكي يرتاح الرئيس الشهيد لوحدتنا ووحدة صفنا.

القرعاوي

وكان الحريري استقبل ايضا المرشح عن المقعد السني في البقاع الغربي-راشيا الدكتور محمد القرعاوي يرافقه الوزير جمال الجراح.

وبعد اللقاء، قال القرعاوي: “إن الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل يحددون الخيارات العربية والوطنية الصادقة، خيار الاعتدال والبناء، خيار الدولة وخيار العيش المشترك. لذلك يشرفني أن أؤكد ترشحي، من بيت الوسط، تحت سقف الخيارات الوطنية لدولة الرئيس، وسأكون إن شاء الله عضوا فاعلا في كتلة المستقبل، أحمل هموم منطقتي وأهلها وأواجه مع تيار المستقبل الحملات الخبيثة التي تستهدف خياراتنا السياسية والوطنية والعربية”.