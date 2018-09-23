البعريني: للإسراع في تشكيل الحكومة والتفرغ لأمور الناس المعيشية

باحتفال أقيم في مدرسة المقاصد الإسلامية، كرّمت بلدية فنيدق وجمعياتها، طلاب الشهادات الرسمية بالإضافة الى تكريم مدير ثانوية فنيدق الأستاذ عدنان قمز الذي أحيل إلى التقاعد.

حضر حفل التكريم: النائب وليد البعريني، النائب السابق الدكتور خالد زهرمان وممثلين عن نواب عكار وعن القادة الأمنيين وعن مفتي عكار الدكتور زيد زكريا وعن الأحزاب والجمعيات إضافة الى عدد من رؤساء بلديات ومخاتير فنيدق وجرد القيطع.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ حسن أبو بكر ثم النشيد الوطني فكلمة الطلاب ألقتها الطالبة عائشة أحمد السيد.

البعريني

النائب وليد البعريني كانت له كلمة في المناسبة فشدد “على أهمية دعم المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات وعلى دعم المدرسة الرسمية التي تشكل العمود الفقري للتعليم في لبنان”.

كما شدّد بالمقابل على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة لكي تتفرغ هذه الحكومة إلى متابعة أمور الناس المعيشية والأوضاع الإجتماعية الضاغطة”.

قمز

كما كانت كلمة مميزة للمدير المكرّم عدنان قمز مدير ثانوية فنيدق الرسمية السابق الذي خرج الى التقاعد بعد أربعون سنة قضاها في خدمة التعليم في فنيدق وجرد القيطع، عدد فيها مراحل تجربته مع التعليم بشكل عام وفي ثانوية فنيدق بشكل خاص.

أحمد عبدو البعريني

ختام الكلمات كان مع رئيس بلدية فنيدق أحمد عبدو البعريني الذي شدد ” على دور المدرسة والمعلمين في توطيد مسيرة الفكر والعلم شاكراً الأستاذ عدنان قمز على جهوده المميزة في خدمة العلم والتعليم”.

دروع وشهادات

بعد ذلك تم تقديم عدة دروع عربون محبة للاستاذ عدنان قمز وعدد من المدراء الذين خدموا مسيرة العلم في فنيدق والمنطقة. وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على طلاب الشهادات الرسمية.